|
Seçim

HDP'den 'yargılanacaksınız' tehdidi: Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde neler yapacaklarını itiraf ettiler

Açık şekilde seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Millet İttifakı'nın kazanması halinde neler yapacaklarını itiraf etti. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İttifakı tüm suçlarının hesabını verecek. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar" ifadelerine yer verildi.

12:28 . 21/05/2023 Pazar
Diğer
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destelediğini açıklayan HDP, Cumhur İttifakı'nı tehdit etti.

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destelediğini açıklayan HDP, Cumhur İttifakı'nı tehdit etti.

14 Mayıs seçimlerinden çıkan sonuç Kandil'in partisi HDP'nin planlarını bozdu. Seçimi ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması üzerine plan kuran parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan fark atması ve Batı bölgelerinde yaşanan oy kaybı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Özerklik ve terör suçlularına özgürlük anlaşması bozulan HDP, söylem değiştirdi. 28 Mayıs öncesi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışma başlatan parti, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

"Hesabını vereceksiniz"

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İtifakı tüm suçlarının hesabını verecek. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar. İşte bunların tüm korkusu bundandır!"



#HDP
#kemal kılıçdaroğlu
#seçim
#Cumhur İttifakı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yurtdışı seçmenden ikinci tur için sandıklara yoğun ilgi: Yurtdışında şu ana kadar ne kadar oy kullanıldı?