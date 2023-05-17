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Seçim

Kandil istedi HDP açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Gizli müttefik olması sebebiyle Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir fark yemesine sebep olan HDP, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerinin süreceğini açıkladı.

15:03 . 17/05/2023 Çarşamba
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Yedili Masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı.


Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.


14 Mayıs seçimlerinin en çok tartışılan konularından birisi de ittifaklar oldu.


HDP ve Kandil, Kılıçdaroğlu'na kaybettirdi


HDP ve Kandil ile yapılan ittifak, CHP ve Yedili Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybettirdi.


HDP, 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek üzere toplandı.


İkinci tur kararlarını açıkladılar


CHP ve HDP'nin kol kola 1 Mayıs kutlaması

Toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılırken, ikinci turda nasıl bir pozisyon alacakları ise açıklamada yer aldı.


Alınan ağır mağlubiyete rağmen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdürmekte ısrarlı.


Kılıçdaroğlu'na olan destek sürüyor


Yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin süreceği vurgulanırken, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir." denildi.


"Mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız"


HDP tarafından seçimlerin değerlendirildiği toplantıdan çıkan kararlar şu şekilde:


Meclis’in üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır.


Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

"Muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir"


Yıllardır halklarımızın büyük bedel ve fedakarlıklarla sürdürdüğü mücadele sonucunda faşizm durdurulmuştur. Şunu bilelim ki, çürümüş faşizmin devlet olanakları, baskı, şiddet ve sandık hileleriyle bir süre daha ayakta kalması halklarımıza yeni acılar yaşatacaktır. Buna izin vermemek ellerimizdedir. Bunun için hala tamamlanmamış seçim süreci büyük bir fırsattır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan önümüzdeki 11 gün içinde bu karabasana son verebilir ve kötülüğü sonlandırabiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir.


"İkinci turda eksiksiz sandığa gitmeliyiz"


Ülke içinde ve dışında tüm halklarımızın, örgütlerimizin ve dostlarımızın faşizmle çetin mücadeleyi seçim sonrasına bırakmadan, ikinci turda eksiksiz sandığa gitmesi ve son fiskeyi vurması gereklidir. Halkımızdan gelen kıymetli eleştirilere en büyük özeleştirimiz tek adam rejimini yenilgiye uğratmak olacaktır. Önümüzdeki kritik süreci azimle örerek ve çalışarak geçireceğiz. Kazanma inancıyla, çalışmalarımıza bugünden itibaren daha güçlü başlama kararı almış bulunuyoruz.


Yapıcıoğlu’nun ‘Tam bağımsız Türkiye hedefine yürüyoruz’ açıklaması üzerinden muhalifler Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: ‘Bu sözleri Kılıçdaroğlu HDP’ye söyletemedi’
Yapıcıoğlu’nun ‘Tam bağımsız Türkiye hedefine yürüyoruz’ açıklaması üzerinden muhalifler Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: ‘Bu sözleri Kılıçdaroğlu HDP’ye söyletemedi’

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde partisinin 4 milletvekilinin Meclis’e girdiğini duyurarak, ‘Tam bağımsız Türkiye hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceklerini’ söyledi. Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bu konuşmasını sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaşın Tweet’ini alıntılayan muhalif seçmenler PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “Zekeriya Yapıcıoğlu’nun söylediği ‘Tam bağımsız Türkiye’ sözünü bir tane HDP’li söyleyemez” dedi.

#Kılıçdaroğlu
#HDP
#ikinci tur
30 dakika önce
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