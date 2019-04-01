Muş Seçim 2019 - Muş Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Muş Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Muş ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Muş seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Muş ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Muş ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Muş 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Muş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Bulanık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Malazgirt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Muş Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Varto Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Hasköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Korkut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

MUŞ

Muş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

Merkez, Bulanık, Malazgirt, Varto, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile birlikte, Muş'un nüfusu 407.992'dir.

Geçimini genellikle tarım ve hayvancılık ile sağlayan halkın büyük bir bölümü köylerde ikamet etmektedir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1334 m.'dir.