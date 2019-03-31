Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 | Amasya Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 | Amasya Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Amasya Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Amasya ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Amasya Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasya seçim sonuçları
Amasya seçim sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Amasya ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Amasya seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Amasya ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Amasya ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Amasya yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Amasya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Amasya Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Göynücek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Gümüşhacıköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Merzifon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Suluova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Taşova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Hamamözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

AMASYA

Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ilinin merkezi olan kenttir. 2018 yılı itibarıyla toplam 337.508 nüfusa sahiptir.

Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia - Amacia - Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür.

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Bazı sikkeler üzerinde Amaccia veya Amacia isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya’nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler, Amasseia’yı veya Amaccia, Amacia Türkçede söylendiği gibi Amasya yapmışlardır.

Tahminen MÖ 60 ve MS 19. yıllarda Amasya'da doğduğu bilinen ve Coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Strabon, yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya’dan Amasseia olarak söz etmektedir.

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