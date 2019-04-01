Seçim Amasya Göynücek Seçim Sonuçları – Göynücek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Göynücek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kadir Fatih Erdoğan
MHP
%52,2
831 oy
Kemal Şahin
Kemal Şahin
AK Parti
%45,2
720 oy
Diğer
%3
41 oy
Amasya - Göynücek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,2
  • %45,2
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %52,2
  • %45,2
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
  • %51,5
  • %11,8
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %35,6
  • %51,5
  • %11,8
  • %0
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
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Gümüşhacıköy
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Hamamözü
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Merkez
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Merzifon
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Suluova
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Taşova
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Fatih Erdoğan MHP
  • Kemal Şahin AK Parti
  • Nurten Erdem CHP
  • Ömer Çivrillioğlu SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen1.802
  • Kullanılan oy1.675
  • Geçerli oy1.592
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.811
  • 30 Mar 141.733
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynücek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,4
  • %52,2
  • %45,2
  • %97,4
  • %52,2
  • %45,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Fatih Erdoğan MHP
  • Kemal Şahin AK Parti
  • Nurten Erdem CHP
  • Ömer Çivrillioğlu SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen1.802
  • Kullanılan oy1.675
  • Geçerli oy1.592
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.811
  • 30 Mar 141.733
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynücek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Göynücek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,2
    831 oy
  • %45,2
    720 oy
  • %2,3
    36 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    831 oy
  • %45,2
    720 oy
  • %2,3
    36 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
    617 oy
  • %51,5
    892 oy
  • %11,8
    205 oy
  • %1,1
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,6
    617 oy
  • %51,5
    892 oy
  • %11,8
    205 oy
  • %1,1
    19 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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