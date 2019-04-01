Seçim Amasya Merzifon Seçim Sonuçları – Merzifon Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merzifon Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alp Kargı
Alp Kargı
CHP
%45,6
15.512 oy
İbrahim İncekul
İbrahim İncekul
AK Parti
%40,8
13.863 oy
Diğer
%13
4.631 oy
Amasya - Merzifon İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 129 / 137
  • %94,2
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,6
  • %40,8
  • %9,6
  • %2,7
  • %0
  • %1,3
  • %45,6
  • %40,8
  • %9,6
  • %2,7
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %39,9
  • %16,9
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %40,5
  • %39,9
  • %16,9
  • %0
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alp Kargı CHP
  • İbrahim İncekul AK Parti
  • Hüseyin Saka MHP
  • Mustafa Kenan Kablan İYİ Parti
  • Sadi Arslan SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen42.642
  • Kullanılan oy34.927
  • Geçerli oy34.006
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.991
  • 30 Mar 1436.401
  • 30 Mar 1435.315
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merzifon Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 129 / 137
  • %94,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %40,8
  • %9,6
  • %50,4
  • %40,8
  • %9,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,3
  • %45,6
  • %2,7
  • %48,3
  • %45,6
  • %2,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alp Kargı CHP
  • İbrahim İncekul AK Parti
  • Hüseyin Saka MHP
  • Mustafa Kenan Kablan İYİ Parti
  • Sadi Arslan SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen42.642
  • Kullanılan oy34.927
  • Geçerli oy34.006
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.991
  • 30 Mar 1436.401
  • 30 Mar 1435.315
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merzifon Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merzifon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 129 / 137
  • %94,2
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %45,6
    15.512 oy
  • %40,8
    13.863 oy
  • %9,6
    3.277 oy
  • %2,7
    927 oy
  • %0,8
    278 oy
  • %45,6
    15.512 oy
  • %40,8
    13.863 oy
  • %9,6
    3.277 oy
  • %2,7
    927 oy
  • %0,8
    278 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    14.311 oy
  • %39,9
    14.087 oy
  • %16,9
    5.973 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    392 oy
  • %40,5
    14.311 oy
  • %39,9
    14.087 oy
  • %16,9
    5.973 oy
  • %0
  • %1,1
    392 oy
  • DSP
  • BTP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,4
    131 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    470 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
    470 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    82 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    82 oy
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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