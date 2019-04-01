Seçim Amasya Suluova Seçim Sonuçları – Suluova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Suluova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Üçok
Fatih Üçok
AK Parti
%47,4
11.297 oy
Yaşar Tancı
Yaşar Tancı
MHP
%40,1
9.549 oy
Diğer
%13
2.979 oy
Amasya - Suluova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,4
  • %40,1
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %47,4
  • %40,1
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
  • %42,2
  • %0
  • %7,2
  • %0
  • %2,8
  • %47,8
  • %42,2
  • %0
  • %7,2
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Üçok AK Parti
  • Yaşar Tancı MHP
  • Mahmut Ersu İYİ Parti
  • Enes Hulusi Kartal SP
  • Esin Kurt BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen28.259
  • Kullanılan oy24.985
  • Geçerli oy23.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.609
  • 30 Mar 1424.171
  • 30 Mar 1423.138
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suluova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %87,5
  • %47,4
  • %40,1
  • %87,5
  • %47,4
  • %40,1
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %11,2
  • %11,2
  • %0
  • %11,2
  • %11,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Üçok AK Parti
  • Yaşar Tancı MHP
  • Mahmut Ersu İYİ Parti
  • Enes Hulusi Kartal SP
  • Esin Kurt BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen28.259
  • Kullanılan oy24.985
  • Geçerli oy23.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.609
  • 30 Mar 1424.171
  • 30 Mar 1423.138
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suluova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Suluova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %47,4
    11.297 oy
  • %40,1
    9.549 oy
  • %11,2
    2.676 oy
  • %1,1
    257 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %47,4
    11.297 oy
  • %40,1
    9.549 oy
  • %11,2
    2.676 oy
  • %1,1
    257 oy
  • %0,2
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
    11.056 oy
  • %42,2
    9.768 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    524 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,8
    11.056 oy
  • %42,2
    9.768 oy
  • %0
  • %2,3
    524 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,2
    1.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,2
    1.661 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    116 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    116 oy
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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