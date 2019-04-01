Seçim Amasya Taşova Seçim Sonuçları – Taşova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Taşova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bayram Öztürk
Bayram Öztürk
AK Parti
%51,9
3.490 oy
Özgür Özdemir
Özgür Özdemir
İYİ Parti
%31,1
2.094 oy
Diğer
%17
1.139 oy
Amasya - Taşova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,9
  • %31,1
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %51,9
  • %31,1
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
  • %0
  • %27,6
  • %30,4
  • %0
  • %1
  • %41
  • %0
  • %27,6
  • %30,4
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayram Öztürk AK Parti
  • Özgür Özdemir İYİ Parti
  • Süleyman Torun MHP
  • Osman Kılıç SP
  • Hülya Demirel BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen7.954
  • Kullanılan oy7.072
  • Geçerli oy6.723
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.163
  • 30 Mar 146.539
  • 30 Mar 146.284
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,2
  • %51,9
  • %16,3
  • %68,2
  • %51,9
  • %16,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,1
  • %31,1
  • %0
  • %31,1
  • %31,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayram Öztürk AK Parti
  • Özgür Özdemir İYİ Parti
  • Süleyman Torun MHP
  • Osman Kılıç SP
  • Hülya Demirel BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen7.954
  • Kullanılan oy7.072
  • Geçerli oy6.723
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.163
  • 30 Mar 146.539
  • 30 Mar 146.284
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Taşova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %51,9
    3.490 oy
  • %31,1
    2.094 oy
  • %16,3
    1.097 oy
  • %0,4
    29 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %51,9
    3.490 oy
  • %31,1
    2.094 oy
  • %16,3
    1.097 oy
  • %0,4
    29 oy
  • %0,2
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
    2.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,6
    1.732 oy
  • %0,9
    56 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %41
    2.577 oy
  • %0
  • %27,6
    1.732 oy
  • %0,9
    56 oy
  • %0,1
    9 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
    1.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    1.910 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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