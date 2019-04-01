Seçim Amasya Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Sarı
Mehmet Sarı
MHP
%47,3
29.817 oy
Cafer Özdemir
Cafer Özdemir
AK Parti
%34,3
21.594 oy
Diğer
%19
11.633 oy
Amasya - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 230 / 231
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,3
  • %34,3
  • %17,2
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %47,3
  • %34,3
  • %17,2
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
  • %43,5
  • %16,7
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %36,4
  • %43,5
  • %16,7
  • %0
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı MHP
  • Cafer Özdemir AK Parti
  • Arife Serpil Saraçoğlu CHP
  • Noğman Yüksel SP
  • İsmail Aydın DSP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen74.272
  • Kullanılan oy64.787
  • Geçerli oy63.044
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1466.675
  • 30 Mar 1460.669
  • 30 Mar 1458.573
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 230 / 231
  • %99,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %81,5
  • %47,3
  • %34,3
  • %81,5
  • %47,3
  • %34,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %17,2
  • %17,2
  • %0
  • %17,2
  • %17,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
Göynücek
yukleniyor
Gümüşhacıköy
yukleniyor
Hamamözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Merzifon
yukleniyor
Suluova
yukleniyor
Taşova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı MHP
  • Cafer Özdemir AK Parti
  • Arife Serpil Saraçoğlu CHP
  • Noğman Yüksel SP
  • İsmail Aydın DSP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen74.272
  • Kullanılan oy64.787
  • Geçerli oy63.044
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1466.675
  • 30 Mar 1460.669
  • 30 Mar 1458.573
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 230 / 231
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
    29.817 oy
  • %34,3
    21.594 oy
  • %17,2
    10.844 oy
  • %0,9
    543 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %47,3
    29.817 oy
  • %34,3
    21.594 oy
  • %17,2
    10.844 oy
  • %0,9
    543 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 230 / 231
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
    29.817 oy
  • %34,3
    21.594 oy
  • %17,2
    10.844 oy
  • %0,9
    543 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %47,3
    29.817 oy
  • %34,3
    21.594 oy
  • %17,2
    10.844 oy
  • %0,9
    543 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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