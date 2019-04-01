31 Mart 2019 Gümüşhacıköy Yerel Seçim Sonuçları
Zehra Özyol
CHP
%55
5.444 oy
Ömerül Faruk Yavuz
AK Parti
%39
3.859 oy
Diğer
%6
587 oy
Amasya - Gümüşhacıköy İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 42 / 42
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Zehra Özyol CHP
- Ömerül Faruk Yavuz AK Parti
- Hamdi Dündar MHP
- Mustafa Çakan SP
- İdris Kaleli Bağımsız
- Katılım oranı % 89,2
- Toplam seçmen11.684
- Kullanılan oy10.426
- Geçerli oy9.890
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.375
- 30 Mar 1410.529
- 30 Mar 1410.061
- Açılan sandık
- 42 / 42
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Zehra Özyol CHP
- Ömerül Faruk Yavuz AK Parti
- Hamdi Dündar MHP
- Mustafa Çakan SP
- İdris Kaleli Bağımsız
- Katılım oranı % 89,2
- Toplam seçmen11.684
- Kullanılan oy10.426
- Geçerli oy9.890
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.375
- 30 Mar 1410.529
- 30 Mar 1410.061
Gümüşhacıköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 42 / 42
- %100
Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göynücek Kadir Fatih Erdoğan % 100 % 45,2 % 52,2 % 2,3 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göynücek Kadir Fatih Erdoğan % 100 % 45,23 % 52,2 % 2,26 % 0 % 0 % 0,31 SP
- Göynücek (30 Mar 14) % 51,47 % 35,6 % 11,83 % 0 % 0 % 1,1 SP
- Gümüşhacıköy Zehra Özyol % 100 % 39 % 2,9 % 55 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümüşhacıköy Zehra Özyol % 100 % 39,02 % 2,88 % 55,05 % 0 % 0 % 1,18 SP
- Gümüşhacıköy (30 Mar 14) % 44,66 % 4,39 % 48,66 % 0 % 0 % 2,02 SP
- Hamamözü Fatih Bayrakdar % 100 % 39,1 % 41,5 % 19 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hamamözü Fatih Bayrakdar % 100 % 39,09 % 41,54 % 19,02 % 0 % 0 % 0,26 SP
- Hamamözü (30 Mar 14) % 37,64 % 12,74 % 2,3 % 0 % 0 % 47,32 SP
- Merkez Mehmet Sarı % 100 % 34,2 % 47,3 % 17,2 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Sarı % 100 % 34,21 % 47,28 % 17,25 % 0 % 0 % 0,86 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 43,47 % 36,39 % 16,71 % 0 % 0 % 2,72 SP
- Merzifon Alp Kargı % 94,2 % 40,8 % 9,6 % 45,6 % 2,7 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merzifon Alp Kargı % 94,2 % 40,77 % 9,64 % 45,62 % 2,73 % 0 % 0,82 SP
- Merzifon (30 Mar 14) % 39,89 % 16,91 % 40,52 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- Suluova Fatih Üçok % 100 % 47,4 % 40,1 % 0 % 11,2 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Suluova Fatih Üçok % 100 % 47,42 % 40,08 % 0 % 11,23 % 0 % 1,08 SP
- Suluova (30 Mar 14) % 47,78 % 42,22 % 7,18 % 0 % 0 % 2,26 SP
- Taşova Bayram Öztürk % 100 % 51,9 % 16,3 % 0 % 31,1 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşova Bayram Öztürk % 100 % 51,91 % 16,32 % 0 % 31,15 % 0 % 0,43 SP
- Taşova (30 Mar 14) % 41,01 % 27,56 % 30,39 % 0 % 0 % 0,89 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 231 / 231
- %100
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1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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