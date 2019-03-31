Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 | Karaman Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 | Karaman Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Karaman Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Karaman ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Karaman Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karaman seçim sonuçları.
Karaman seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Karaman ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Karaman seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Karaman ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Karaman ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Karaman yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız!

Karaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Ermenek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Karaman Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Ayrancı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Kazımkarabekir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Başyayla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Sarıveliler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KARAMAN

Karaman, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilin adıdır. 1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişmesi maksadıyla alınan kararla Konya ilinden ayrılarak il olmuştur. Karaman'ın Merkez İlçe, Ayrancı, Kazımkarabekir İlçelerinde akdeniz iklimine benzer karasal iklim, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler İlçelerinde Akdeniz İklimi görülür. Bu nedenle Karaman'da yetiştirilen bitki türleri çeşitlilik göstermektedir. Batı ve kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, güneybatısında Antalya illeri ile çevrilidir.

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Karaman, Anadolu'da Türkçe'nin Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından resmî dil ilan edildiği yerdir.

Karaman'ın nüfusu 2018 yılın itibariyle 251.913'tür.

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