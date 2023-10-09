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Skoda Fiyatları ve Modelleri

Škoda Auto 1895 yılında Laurin ve Klement'in halefi olarak kurulmuş ve merkezi Çek Cumhuriyeti'nin Mladá Boleslav şehrinde bulunan bir Çek otomobil üreticisidir. Tamamı Volkswagen Grubu'na ait bir yan kuruluştur. Skoda, temmuz ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Ekim 2023 fiyat listesi...

17:21 . 9/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Skoda güncel fiyat listesi

Skoda güncel fiyat listesi

Skoda dünyanın en eski otomobil üreticilerinden biridir ve uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Şirketin ilk arabası Laurin & Klement Voituretta A, 1895'te üretildi. Şirket, büyük bir Çek mühendislik şirketi olan Skoda Works tarafından satın alındı. Skoda'nın mülkiyeti altında şirket, otomobiller, kamyonlar, otobüsler ve motosikletler de dahil olmak üzere daha geniş bir araç yelpazesi üretmeye başladı.

Skoda modelleri hangileri?

  • Skoda Kodiaq
  • Skoda Karoq
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Scala
  • Skoda Fabia
  • Skoda Octavia
  • Skoda Octavia RS
  • Skoda Octavia Scout
  • Skoda Superb
  • Skoda Superb Combi

Skoda Fabia fiyat listesi

Skoda Scala fiyat listesi

Skoda Octavia fiyat listesi

Skoda Superb fiyat listesi

Skoda Kamiq fiyat listesi

Skoda Karoq fiyat listesi



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