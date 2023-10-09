Skoda güncel fiyat listesi
Skoda dünyanın en eski otomobil üreticilerinden biridir ve uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Şirketin ilk arabası Laurin & Klement Voituretta A, 1895'te üretildi. Şirket, büyük bir Çek mühendislik şirketi olan Skoda Works tarafından satın alındı. Skoda'nın mülkiyeti altında şirket, otomobiller, kamyonlar, otobüsler ve motosikletler de dahil olmak üzere daha geniş bir araç yelpazesi üretmeye başladı.
Skoda modelleri hangileri?
- Skoda Kodiaq
- Skoda Karoq
- Skoda Kamiq
- Skoda Scala
- Skoda Fabia
- Skoda Octavia
- Skoda Octavia RS
- Skoda Octavia Scout
- Skoda Superb
- Skoda Superb Combi
Skoda Fabia fiyat listesi
Skoda Scala fiyat listesi
Skoda Octavia fiyat listesi
Skoda Superb fiyat listesi
Skoda Kamiq fiyat listesi
Skoda Karoq fiyat listesi
Volkswagen Ekim 2023 Fiyat Listesi Açıklandı
Volkswagen, Almanya merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1937 yılında kurulmuş olup günümüzde dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biridir. Volkswagen otomobilleri, dayanıklılıkları, konforlu sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. Şirketin Türkiye'de farklı segmentlerde çok sayıda modeli satışa sunulmaktadır. Volkswagen'ın en popüler modelleri arasında Golf, Polo, Tiguan, Passat, Arteon gelmekte. Peki Volkswagen fiyatı ne kadar? İşte Volkswagen model model güncel fiyat listesi
Volkswagen, Almanya merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1937 yılında kurulmuş olup günümüzde dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biridir. Volkswagen otomobilleri, dayanıklılıkları, konforlu sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. Şirketin Türkiye'de farklı segmentlerde çok sayıda modeli satışa sunulmaktadır. Volkswagen'ın en popüler modelleri arasında Golf, Polo, Tiguan, Passat, Arteon gelmekte. Peki Volkswagen fiyatı ne kadar? İşte Volkswagen model model güncel fiyat listesi
Volvo XC40 özellikleri ve güncel fiyat listesi
Volvo XC40, Volvo Cars tarafından üretilen bir kompakt crossover SUV'dur. Volvo V40, Amerikalı Chris Benjamin tarafından P1800 ve C30 modellerinden ilham alınarak V şeklinde kaput, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik formda tasarlanmıştır. XC40, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli veya dizel motorla sunulmaktadır. Ayrıca, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla çalışan bir hibrit versiyonu da mevcuttur. Volvo ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte SUV, Estate, Sedan Volvo XC40, XC60, XC90 güncel fiyat listesi.
Volvo XC40, Volvo Cars tarafından üretilen bir kompakt crossover SUV'dur. Volvo V40, Amerikalı Chris Benjamin tarafından P1800 ve C30 modellerinden ilham alınarak V şeklinde kaput, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik formda tasarlanmıştır. XC40, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli veya dizel motorla sunulmaktadır. Ayrıca, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla çalışan bir hibrit versiyonu da mevcuttur. Volvo ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte SUV, Estate, Sedan Volvo XC40, XC60, XC90 güncel fiyat listesi.
Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Güncel Fiyat Listesi
Dacia Ekim ayı fiyat listesi, Romanya merkezli otomobil üreticisi Dacia’nın resmi sitesinde yayınlandı. Ülkemizde son yıllarda en çok satılan araba modelleri arasında yer alan Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger gibi modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Uygun fiyatlı ve güvenilir arabaları ile tanınan Dacia, yüksek yakıt verimliliği, geniş iç mekan ve sürüş keyfiyle her türlü ihtiyaç ve bütçeye uygun çeşitli modeller üretmeye devam ediyor. Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Ekim 2023 fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dacia Ekim ayı fiyat listesi, Romanya merkezli otomobil üreticisi Dacia’nın resmi sitesinde yayınlandı. Ülkemizde son yıllarda en çok satılan araba modelleri arasında yer alan Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger gibi modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Uygun fiyatlı ve güvenilir arabaları ile tanınan Dacia, yüksek yakıt verimliliği, geniş iç mekan ve sürüş keyfiyle her türlü ihtiyaç ve bütçeye uygun çeşitli modeller üretmeye devam ediyor. Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Ekim 2023 fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CUPRA Formentor, Leon, Ateca ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023
Cupra, SEAT'ın performans bölümüdür. Cupra, performans ve stili birleştiren lüks bir otomobil markasıdır. Cupra sektöre girişini SUV araçlarla gerçekleştirdi. SUV yani Cupra Ateca, ailenin ilk üyesi olmakla kalmadı aynı zamanda diğer modellere zemin hazırladı. Cupra TCR, Leon Cupra R ST gibi modeller Ateca modelini takip ederek markanın güçlü serisini oluşturmaya başladı. Peki, Cupra sıfır fiyatı ne kadar? İşte Cupra Formentor, Leon, Ateca Ekim ayı güncel fiyat listesi.
Cupra, SEAT'ın performans bölümüdür. Cupra, performans ve stili birleştiren lüks bir otomobil markasıdır. Cupra sektöre girişini SUV araçlarla gerçekleştirdi. SUV yani Cupra Ateca, ailenin ilk üyesi olmakla kalmadı aynı zamanda diğer modellere zemin hazırladı. Cupra TCR, Leon Cupra R ST gibi modeller Ateca modelini takip ederek markanın güçlü serisini oluşturmaya başladı. Peki, Cupra sıfır fiyatı ne kadar? İşte Cupra Formentor, Leon, Ateca Ekim ayı güncel fiyat listesi.
Dacia Duster 2023 fiyat listesi
Dacia Duster 2023 güncel fiyat listesi, otomobil fiyatlarına gelen zamlardan sonra birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer aldı. Romanya kökenli otomobil üretici Dacia, Duster modeliyle ülkemizde büyük bir çıkış yakaladı. Uygun fiyatı, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken Duster, SUV özellikleriyle uyumlu olarak, yüksek sürüş pozisyonu, geniş bagaj hacmi ve yol tutuşu güçlendiren dört tekerlekten çekiş (4x4) gibi özellikler sunuyor. Peki Dacia Duster fiyatı ne kadar? İşte Dacia Duster 2023 fiyat listesi.
Dacia Duster 2023 güncel fiyat listesi, otomobil fiyatlarına gelen zamlardan sonra birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer aldı. Romanya kökenli otomobil üretici Dacia, Duster modeliyle ülkemizde büyük bir çıkış yakaladı. Uygun fiyatı, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken Duster, SUV özellikleriyle uyumlu olarak, yüksek sürüş pozisyonu, geniş bagaj hacmi ve yol tutuşu güçlendiren dört tekerlekten çekiş (4x4) gibi özellikler sunuyor. Peki Dacia Duster fiyatı ne kadar? İşte Dacia Duster 2023 fiyat listesi.
Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur güncel fiyat listesi - Ekim 2023
Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur Ekim ayı fiyat listesi, sıfır araba alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, ülkemizden en çok satan araba modelleri arasında yer alıyor. Donanım, tasarım ve sürüş keyfi ile öne çıkan Renault model araçlar sadece Türkiye’de değil dünya otomobil pazarında da kendini kanıtlamış ve satış rekorları kırmıştır. Peki Renault ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur güncel fiyat listesi.
Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur Ekim ayı fiyat listesi, sıfır araba alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, ülkemizden en çok satan araba modelleri arasında yer alıyor. Donanım, tasarım ve sürüş keyfi ile öne çıkan Renault model araçlar sadece Türkiye’de değil dünya otomobil pazarında da kendini kanıtlamış ve satış rekorları kırmıştır. Peki Renault ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur güncel fiyat listesi.
Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux ve Proace Güncel Fiyat Listesi
Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux ve Proace City ekim ayı fiyat listesi yeni araba alacak vatandaşları gündeminde yer alıyor. Japon otomobil devi Toyota, 2022 yılında dünyada en çok satan araba markalarından biri olmayı başardı. Sağlamlık, güvenilirlik ve dayanıklılık özellikleriyle tüm modellerinde beğeni almayı başaran Toyota, yenilikçi üretim metodları, yüksek kaliteli ve güvenilir araçlarıyla otomobil pazarında zirveye oynamaya devam ediyor. Toyota tüm modellerin ekim ayı güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux ve Proace City ekim ayı fiyat listesi yeni araba alacak vatandaşları gündeminde yer alıyor. Japon otomobil devi Toyota, 2022 yılında dünyada en çok satan araba markalarından biri olmayı başardı. Sağlamlık, güvenilirlik ve dayanıklılık özellikleriyle tüm modellerinde beğeni almayı başaran Toyota, yenilikçi üretim metodları, yüksek kaliteli ve güvenilir araçlarıyla otomobil pazarında zirveye oynamaya devam ediyor. Toyota tüm modellerin ekim ayı güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEAT Leon, İbiza, Arona, Ateca Ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023
SEAT, İspanya merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1950 yılında kurulmuş olup günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşudur. SEAT, hatchback, sedan, SUV ve elektrikli otomobiller üretmektedir. SEAT modelleri Arona, Leon, Ateca ve Tarraco yer almakta. SEAT fiyat listesi ekim ayının girmesiyle birlikte güncellendi. İşte model model SEAT fiyatları.
SEAT, İspanya merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1950 yılında kurulmuş olup günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşudur. SEAT, hatchback, sedan, SUV ve elektrikli otomobiller üretmektedir. SEAT modelleri Arona, Leon, Ateca ve Tarraco yer almakta. SEAT fiyat listesi ekim ayının girmesiyle birlikte güncellendi. İşte model model SEAT fiyatları.
Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023
Fiat Egea fiyat listesi, 2023 Ekim ayında sıfır araba alacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İtalyan otomobil devi Fiat’ın Egea modeli ülkemizde 2023 yılında 57 bin satış yaparak en çok satılan araba modeli arasında yer aldı. Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon paketleriyle satışı sunulan Egea, hem yakıt hem tasarım hem de ekonomik fiyatlarıyla birçok kişinin gözdesi haline geldi. Peki, Fiat Egea sıfır fiyatı ne kadar? İşte Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi.
Fiat Egea fiyat listesi, 2023 Ekim ayında sıfır araba alacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İtalyan otomobil devi Fiat’ın Egea modeli ülkemizde 2023 yılında 57 bin satış yaparak en çok satılan araba modeli arasında yer aldı. Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon paketleriyle satışı sunulan Egea, hem yakıt hem tasarım hem de ekonomik fiyatlarıyla birçok kişinin gözdesi haline geldi. Peki, Fiat Egea sıfır fiyatı ne kadar? İşte Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi.
Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Combo güncel fiyat listesi - Ekim 2023
Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Combo modelleri ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Alman otomobil devi Opel, motor sağlamlığı ve göz alıcı tasarımıyla ülkemizde en sevilen araç modelleri arasında yer alıyor. Ope, en çok satan araçlar arasında yer almakta. Otomobil markası Opel, 38 bin 718 adetlik satışa ulaşarak, 2022’de gerçekleştirdiği 36 bin 725 bin adetlik toplam satışı geride bırakmış oldu. Sıfır araçlarda indirim kampanyasının başladığı şu günlerde yeni araç almak isteyen vatandaş, Opel araba fiyatlarını araştırıyor. Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Vivaro Ekim ayı güncel fiyat listesi haberimizde.
Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Combo modelleri ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Alman otomobil devi Opel, motor sağlamlığı ve göz alıcı tasarımıyla ülkemizde en sevilen araç modelleri arasında yer alıyor. Ope, en çok satan araçlar arasında yer almakta. Otomobil markası Opel, 38 bin 718 adetlik satışa ulaşarak, 2022’de gerçekleştirdiği 36 bin 725 bin adetlik toplam satışı geride bırakmış oldu. Sıfır araçlarda indirim kampanyasının başladığı şu günlerde yeni araç almak isteyen vatandaş, Opel araba fiyatlarını araştırıyor. Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Vivaro Ekim ayı güncel fiyat listesi haberimizde.