15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Sırbistan'a mağlup oldu

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Eyüp Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı.
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında konuk ettiği Sırbistan'a 28-12 mağlup oldu.
C Grubu'nda ilk mücadelesinde Moldova'ya 43-13 yenilip, ikinci maçında Bulgaristan'ı 49-10 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Eyüp Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Milliler, müsabakayı 28-12 kaybetti.
Grubunu 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayan milliler, Trophy Ligi'ne çıkmak için play-off oynama şansını elde edemedi.
#15'li Ragbi Erkek Milli Takımı
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