Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Sırbistan'a mağlup oldu

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Sırbistan'a mağlup oldu

16:4212/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Eyüp Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı.
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Eyüp Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında konuk ettiği Sırbistan'a 28-12 mağlup oldu.

C Grubu'nda ilk mücadelesinde Moldova'ya 43-13 yenilip, ikinci maçında Bulgaristan'ı 49-10 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Eyüp Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Milliler, müsabakayı 28-12 kaybetti.


Grubunu 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayan milliler, Trophy Ligi'ne çıkmak için play-off oynama şansını elde edemedi.

#15'li Ragbi Erkek Milli Takımı
#Sırbistan
#Eyüp Stadı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??