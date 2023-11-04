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Spor

Abdullah Avcı: Kazanmak için gelmiştik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11.hafta derbi karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Galibiyet sonrası konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Kazanmak için gelmiştik. Kazanmak için nasıl oynamak gerekiyorsa öyle oynadık" ifadelerini kullandı.

22:20 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:22 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu basın toplantısında konuştu.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Kazanmak için gelmiştik'

"Maçtan evvel rakiple ilgili söylemiştim, en önemli özellikleri baskıya çok kişi geliyorlardı. Hafta başından itibaren şunu söyledim, buraya kazanmak için gelmiştik. Kazanmak için nasıl oynamak gerekiyorsa öyle oynadık"


'İlk yarı 2-0 oluyordu faul verildi'

"Bugün özellikle şiddetli baskımızı devam ettirdik. Blok halinde rakibi belirli bir yere yönlendirdik. Oyun ilk yarı 2-0 oluyordu faul verildi. Yediğimiz ilk penaltıdaki forma çekişiyle onun arasındaki fark ne bilmiyorum, aydınlatırlarsa sevinirim"


'Trabzonsporlulara armağan ediyorum'

"Yapmamız gereken çok şey var. Taraftarımızın istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, kaliteyi artırmamız gerekiyor. Galibiyeti bütün dünyadaki Trabzonsporlulara armağan ediyorum. Bugün kazandık, mutluyuz. Cuma günü maçımız, sonrasında milli takım arası. Daha çok çalışacağız"





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Fenerbahçe
#Derbi
#Süper Lig
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