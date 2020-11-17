SÜPER LİG

Abdullah Avcı konuşuyor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avdı geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımla resmi sözleşme imzaladı.

Avdı geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımla resmi sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü / AA

Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, idman sonrası basın toplantısı düzenliyor. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Trabzonspor'un tarihinde yer almak istiyorum"

  • "Bu kulübün efsaneleri gibi Trabzonspor'un tarihinde olmak istiyorum. 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler ama Karadeniz insanının çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum, unutmayın. Burada olduğum için mutluyum. Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya bir aidiyet hissim var. Trabzon'a gelmeme vesile olan başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni destekleyen ve cesaretlendiren yönetime teşekkür ederim."

"Kazanma alışkanlığı olan bir takım izleteceğiz"


  • "Sistemi elimizdeki mevcut oyuncu profili belirleyecek. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. Arzulu, duygulu, kaybetmeyi sevmeyen, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı taraftarlara izleteceğiz diye düşünüyorum. Trabzonspor'un forması ve arması hep yukarlarda olacak. Daha önce de öyle oldu. Takım savunmasını doğru yaptığımız zaman diğer organizasyonlara geçeceğiz."


Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?
Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?

Eddie Newton ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Abdullah Avcı ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladı.Bordo mavili kulüple çalışmalara başlayacak olan Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak ismi dikkati çekiyor. Uzun yıllardır Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Ak, hem futbolcu izleme hem de taktik anlamda tecrübeli teknik adamın 'sağ kolu' pozisyonunda bulunuyor.Trabzonspor için teknik direktörlük görevini reddettiGeçtiğimiz günlerde adı Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı, Akdeniz temsilcisinin teklifini reddetmiş, kırmızı beyazlılar bunun üzerine yardımcı antrenör Orhan Ak'a teknik direktörlük teklifi götürmüştü. 41 yaşındaki antrenör bu teklifi reddedip, Abdullah Avcı ile Trabzon'a gelerek bordo mavili kulübe imza attı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladıAnne vasiyetiOrhan Ak'ın teknik direktörlük görevini reddederek Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapmasının arkasında ise duygusal bir hikaye var. Orhan Ak, 2 yıl önce kanser tedavisi gören Trabzon doğumlu annesi merhum Emine Ak'ı toprağa vermişti. Oran Ak'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Emine hanım vefat etmeden önce oğlu Orhan'a Trabzonspor'da çalışmasını çok istediğini belirtmiş. 41 yaşındaki antrenör bu nedenle Antalyaspor'un kendisine yaptığı teknik direktörlük teklifini kabul etmedi ve bugün itibariyle Trabzonspor'da göreve başladı.

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