Abdullah Avcı konuşuyor

Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, idman sonrası basın toplantısı düzenliyor. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Trabzonspor'un tarihinde yer almak istiyorum"

"Bu kulübün efsaneleri gibi Trabzonspor'un tarihinde olmak istiyorum. 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler ama Karadeniz insanının çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum, unutmayın. Burada olduğum için mutluyum. Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya bir aidiyet hissim var. Trabzon'a gelmeme vesile olan başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni destekleyen ve cesaretlendiren yönetime teşekkür ederim."

"Kazanma alışkanlığı olan bir takım izleteceğiz"

"Sistemi elimizdeki mevcut oyuncu profili belirleyecek. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. Arzulu, duygulu, kaybetmeyi sevmeyen, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı taraftarlara izleteceğiz diye düşünüyorum. Trabzonspor'un forması ve arması hep yukarlarda olacak. Daha önce de öyle oldu. Takım savunmasını doğru yaptığımız zaman diğer organizasyonlara geçeceğiz."