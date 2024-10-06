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Samsunspor Adana'da uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip geldi |ÖZET

Samsunspor Adana'da uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip geldi |ÖZET

18:376/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kırmızı-beyazlılar ikinci sıraya yükseldi.
Kırmızı-beyazlılar ikinci sıraya yükseldi.

Samsunspor, Süper Lig 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Muja, 90+3. dakikada Dimata ve 90+10. dakikada Soner Aydoğdu attı. Adana Demirspor-Samsunpor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.


Karadeniz ekibi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.


Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Muja, 90+3. dakikada Dimata ve 90+10. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.


Adana Demirspor'un tek golünü 7. dakikada Barasi (P) attı.


Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanla 19. sırada kaldı.


ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU


ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Samsunspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Adana Demirspor
#Samsunspor
#Süper Lig

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