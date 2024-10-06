Samsunspor, Süper Lig 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Muja, 90+3. dakikada Dimata ve 90+10. dakikada Soner Aydoğdu attı. Adana Demirspor-Samsunpor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Karadeniz ekibi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Muja, 90+3. dakikada Dimata ve 90+10. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 7. dakikada Barasi (P) attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanla 19. sırada kaldı.