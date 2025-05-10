Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alanyaspor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

15:5310/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Alanyaspor 38 puanla 15. sırada yer alıyor.
Alanyaspor 38 puanla 15. sırada yer alıyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.


Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.



#Süper Lig
#Alanyaspor
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversite sınavı ne zaman? YKS 2025 (TYT, AYT, YDT) tarihleri belli oldu