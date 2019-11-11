Albayrak Spor Kulübü 'Geleceğe Nefes' kampanyasına 500 adet fidanla destek verdi

Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan dikildi. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan proje büyük ilgi gördü.

"Hepimiz yarın değil, bugün bir şeyler yapmak zorundayız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hepimiz yarın değil, bugün bir şeyler yapmak zorundayız. Türkiye, çok dinamik bir ülke, hızlı büyüyen bir ekonomimiz var. Çevreye baskı yaratmayan gelişmiş ya da gelişen ülke yok. Türkiye'nin çevre karnesi pekiyi... Burada toplumda önemli bir bilinçlenme var, bu kampanyada da bunu gördük. Türkiye'nin çevre alanında yaptığı çalışmalar yeterince bilinmiyor ve anlaşılmıyor. Bu konudaki farkındalık zayıf" dedi.

11 Kasım'da 2 dünya rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, fidan dikim etkinliği çerçevesinde iki dünya rekorunun kırılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında, bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekorunu, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. 11 Kasım'da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Dünyanın en büyük online fidan diken albümünü oluşturup Guinness'e tescil ettireceğiz. Bir günde 2 rekor kırıyor ve tescil ettiriyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 16 yılda yaptık, yanan ormanlarda 40 misli ağaçlandırma yaptık."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, ortalama maliyetinin sorulması üzerine, maliyetin yaklaşık 35 milyon TL olduğunu, tüm fidanların yerli ve mili kaynaklardan karşılanacağını bildirdi.

Şu an dışarıdan alınan bir fidan olmadığını vurgulayan Pakdemirli, dikilecek fidanlar arasında hem iğnelilerin hem de yapraklıların bulunduğunu aktardı.

Albayrak Spor Kulübü destek verdi

7 branşta yaklaşık 1000'e yakın sporcuya ev sahipliği yapan Albayrak Spor Kulübü, 500 fidanla kampanyaya destek verdi. Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak; "Tıpkı fidanlar gibi gençler de geleceğimiz olmalı. Bu kapsamda tüm branşlarımızda kadromuzu gençlerden oluşturma gayreti içinde olduk. Bundan sonra da inşallah bu düsturda hareket edeceğiz. Albayrak Spor Kulübü olarak, bilinçli, ahlaklı, edepli, başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. 7 branşta 1000'e yakın sporcumuzla bu mücadelenin içerisindeyiz. Topluma faydalı, ahlaklı bireyler yetiştirme mottosuyla çıktığımız yolda Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 'Geleceğe Nefes' kampanyasına öncü olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.