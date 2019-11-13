Albayrakspor’un vizyonu sürüyor

27 Ağustos’ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Hamza Albayrak’ın başkanlığa seçilmesinin ardından vizyonuna kaldığı yerden devam eden Albayrak Spor Kulübü, lige iyi başlamamasına rağmen toparlanarak üst sıralara doğru tırmanışını sürdürüyor. A takımın yanı sıra alt kategorilerde de sağlam birey yetiştirip, Türk sporuna katkıda bulunmayı en önemli vizyonu olarak benimseyen Albayrakspor’da alt yapı kategorilerinde sosyal sorumluluk projelerine de imza atılıyor. Albayrakspor’un alt yaş kategorilerinden U-12 takımı geçtiğmiz hafta oynanan Taşıtarlaspor maçına “Lösemi değil iyilik bulaşıcıdır” pankartıyla çıktı. Grubunda namağlup ikinci sırada bulunan U-12 takımı davranaşıyla takdir topladı.

KULÜP ADINA 500 FİDAN DİKİLDİ

7 branşta yaklaşık 1000’e yakın sporcuya ev sahipliği yapan Albayrak Spor Kulübü, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” projesine 500 fidanla destek verdi. Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tıpkı fidanlar gibi gençler de geleceğimiz olmalı. Bu kapsamda tüm branşlarımızda kadromuzu gençlerden oluşturma gayreti içinde olduk. Bundan sonra da inşallah bu düsturda hareket edeceğiz. Albayrak Spor Kulübü olarak, bilinçli, ahlaklı, edepli, başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. 7 branşta 1000’e yakın sporcumuzla bu mücadelenin içerisindeyiz. Topluma faydalı, ahlaklı bireyler yetiştirme mottosuyla çıktığımız yolda Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına öncü olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HAVATAŞSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Albayrakspor’un pilot takımlarından olan ve 1. Amatör Lig’de mücadele eden Havataşspor ise grubunda liderliğini sürdürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alıp bir kez de berabere kalan Havataşspor, 18 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Havataşspor Teknik Direktörü Naki Yıldız yaptığı açıklamada, “Tabi ki şampiyonluk yaşamak hedeflerimiz arasında. Grubumuzda lideriz ve amatör liglerde en az gol yiyen 3 takımdan biriyiz. Ancak bizim öncelikli hedefimiz genç ve karakter sahibi oyuncuları bulup önce Albayrakspor’a ardından Türk sporuna katmaktır. Takımımızın yaş ortalaması 18.5. Genç nesillerimizi sağlam bir birey olarak yetiştirip Türk futboluna hizmet etmek ediyoruz. Bu doğrultuda Metin Kılınç ve Gökhan Demir hocamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.