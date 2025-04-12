Altınordu'da kötü seri sürüyor

Altınordu gibi play-off potasının içinde yer alan Adana temsilcisi 10’uncu dakikada Ahmet’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. Maçın 88’inci dakikasında Ahmet bir kez daha sahne aldı, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Müsabakadan 2 farklı yenilgiyle ayrılan Altınordu, 55 puanda kalırken konuk takım 58 puana yükseldi.