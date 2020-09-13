SÜPER LİG

Ankaragücü Erzurumspor canlı

Ankaragücü Erzurumspor (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankaragücü Erzurumspor

​Ankaragücü Erzurumspor

Süper Lig 2020/2021 sezonu başladı. İlk hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Her iki ekipte lige galibiyetle başlamak istiyor.

Ankaragücü Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Erzurumspor maçı 13 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.

  • İlk 11'ler belli oldu
  • Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Sarlija, Ante, Atila, Pazdan, Daniel, İlhan, Kitsiou, Luka, Bolingi.
  • Erzurumspor: Farnolle, Sissoko, Hasan, Kaan Kanak, Rashad Muhammed, Hamroun, Novikovas, Boumal, İbrahim, Osman, Cenk.
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