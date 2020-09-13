Ankaragücü Erzurumspor (CANLI)

Süper Lig 2020/2021 sezonu başladı. İlk hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Her iki ekipte lige galibiyetle başlamak istiyor.
Ankaragücü Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ankaragücü - Erzurumspor maçı 13 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.
- İlk 11'ler belli oldu
- Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Sarlija, Ante, Atila, Pazdan, Daniel, İlhan, Kitsiou, Luka, Bolingi.
- Erzurumspor: Farnolle, Sissoko, Hasan, Kaan Kanak, Rashad Muhammed, Hamroun, Novikovas, Boumal, İbrahim, Osman, Cenk.
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