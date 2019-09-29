Antalyaspor - BTCTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

11'inci dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Celustka'nın vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

22'nci dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Donald kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top üstten auta gitti.

37'nci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, topla ceza alanı dışı sol çaprazında buluşan Aatif sert vurdu. Top ön kale direğine çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe atışında, kale önünde topa yükselen Gustavo Blanco'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

İlk yarı 1-0 Antalyaspor lehine kapandı.

⏱ Dk.90: Antalyasporumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 6. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.



G👊LLER: 38' Aatif Chahechouhe, 61' Ufuk Akyol, 90' Hakan Özmert#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/vNANkxWjS3 — Antalyaspor (@Antalyaspor) September 29, 2019

48'inci dakikada Amilton'un pasıyla ceza alanı içinde buluşan Nazım Sangare'nin vuruşunda kaleci Farnello'nun gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Gustavo Blanco'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Celustka'nın sert şutunu kaleci Farnello topu kornere tokatladı.

61'inci dakikada Gustavo Blanco'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Ufuk Akyol, bir an kaybettiği top kontrolünü yeniden sağlayarak ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Farnello'nun uzanamayacağı köşeye gitti: 2-0.

85'inci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Fofana'nın çektiği şut az farkla dışarıya çıktı.

86'ncı dakikada Charles'in pasıyla topla buluşan Dala, Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle kendisini yerde buldu. Hakem Bahattin Şimşek, Akbaş'a sarı kart göstererek serbest vuruş kararı verdi. Ancak, maçın hakemi Antalyasporlu futbolcular serbest atış kullanmaya hazırlanırken VAR hakeminin uyarısıyla Mustafa Akbaş'a kırmızı kart gösterdi.

90'ıncı dakikada ceza alanı dışından kullanılan serbest atışta topun başına Hakan Özmert'in mükemmel vuruşu kalecinin sağından köşe ağlarına gitti: 3-0.

Maç Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

🎯 Nişancı @ozmerthakan #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/n5kZO20dg2 — Antalyaspor (@Antalyaspor) September 29, 2019



