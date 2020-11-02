SÜPER LİG

Antalyaspor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

  • Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Akdeniz temsilcisi ise 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

11'ler belli oldu

  • Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.
  • Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Gökdeniz, Nuri, Podolski, Orgill, Jahovic.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Süper Lig'de 7. haftanın kapanışında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi futbolseverler beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.


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