LA LİGA

Atletico Madrid, Costa ve Vitolo'yu basına tanıttı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı Diego Costa ve Victor Machin Perez'i (Vitolo) basına tanıttı.

Haber Merkezi AA
Diego Costa 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında da Atletico Madrid'de oynamış.

Diego Costa 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında da Atletico Madrid'de oynamış.

Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa ve Vitolo ile sözleşme imzaladığını ara transfer döneminden önce duyurmuştu ancak FIFA'nın verdiği 1 Ocak 2018'e kadar olan transfer yasağından dolayı iki İspanyol futbolcu da başkent ekibinde forma giyememişti.

İspanyol kulübü, Twitter hesabından Diego Costa ve Vitolo için "hoş geldin" mesajı yayımladı ve iki futbolcunun fotoğraflarını paylaştı.

Futbolcuların açıklamalarına da yer verilen paylaşımda, Diego Costa şu ifadeleri kullandı:

  • "Beni geri getirmek için büyük çaba sarf eden kulübüme kalpten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulunurken,

Vitolo şu ifadeleri kullandı:

  • "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'e katılmaktan dolayı gurur duyuyorum."

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.