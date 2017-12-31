Atletico Madrid, Costa ve Vitolo'yu basına tanıttı

Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa ve Vitolo ile sözleşme imzaladığını ara transfer döneminden önce duyurmuştu ancak FIFA'nın verdiği 1 Ocak 2018'e kadar olan transfer yasağından dolayı iki İspanyol futbolcu da başkent ekibinde forma giyememişti.

İspanyol kulübü, Twitter hesabından Diego Costa ve Vitolo için "hoş geldin" mesajı yayımladı ve iki futbolcunun fotoğraflarını paylaştı.

Futbolcuların açıklamalarına da yer verilen paylaşımda, Diego Costa şu ifadeleri kullandı:

"Beni geri getirmek için büyük çaba sarf eden kulübüme kalpten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulunurken,

🔴⚪️🔴 | #BienvenidoDiegoCosta

😬 ¡Echábamos de menos esa sonrisa! ¡Bienvenido a casa, @diegocosta!

#AúpaAtleti pic.twitter.com/3P2JLGQAua — Atlético de Madrid (@Atleti) 31 Aralık 2017

Vitolo şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'e katılmaktan dolayı gurur duyuyorum."