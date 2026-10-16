Atletico Madrid'in yıldızından Hyeon-gyu Oh paylaşımı
12:35, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 13:23, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile Beşiktaş, Sinsheim kentindeki SNP Arena’da karşılaştı. Karşılaşmada gol atan Beşiktaşlı futbolcu Oh Hyeon-gyu (9), sevinç yaşadı.
Atletico Madrid'in Güney Koreli futbolcusu Kang-in Lee, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Hyeon-gyu Oh'un fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Güney Koreli futbolcu Kang-in Lee, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.
Lee, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ağlarına iki gol birden atan vatandaşı Hyeon-gyu Oh'u Instagram hikayesinde alev emojisiyle paylaştı.
İşte Kang-in Lee'nin o gönderisi
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Başlıklar :BeşiktaşHyeon-gyu OhKang-in Lee