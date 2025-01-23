Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

16:4223/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sabalenka ile Keys finalde kozlarını paylaşacak.
Sabalenka ile Keys finalde kozlarını paylaşacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık yarı finalinde tek kadınların 2 numaralı seri başı Polonyalı Iga Swiatek'i yenen ABD'li raket Madison Keys finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde yarı final maçında ABD'li 19 numaralı seri başı Madison Keys, beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seri başı Swiatek'i 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.


25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys ile Avustralya Açık'ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.


Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seri başı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.






#Avustralya Açık
#Madison Keys
#Aryna Sabalenka

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT çöktü mü neden açılmıyor? Tüm dünyada eş zamanlı olarak…