Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde yarı final maçında ABD'li 19 numaralı seri başı Madison Keys, beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seri başı Swiatek'i 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.