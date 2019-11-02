Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucu ardından Akdeniz ekibi puanını 19'a, Başakşehir ise 16'ya yükseltti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda sarı-lacivertliler 20 puan ile ligin yeni lideri olacak.

Karşılaşmadan dakikalar

16. dakikada N’Sakala’nın pasında topla buluşan Junior Fernandes’in sol çaprazdan sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

28. dakikada sağ kanattan Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandes’in kafa vuruşunu kale çizgisindeki Azubuike kafayla çıkardı.

32. dakikada Bakasetas’ın ara pasında Cisse’nin kontrol edemediği topla buluşan Fernandes’in şutu az farkla dışarı gitti.

41. dakikada Ceyhun’un pasında ceza sahası içinde Fernandes’in yerden vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Alanyaspor atağında soldan hareketlenen N’Sakala’nın pasında topla buluşan Bakasetas, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

59. dakikada Efecan’ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada müsait pozisyondaki Cisse gelişini şut çekti ancak top auta çıktı.

65. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında Clichy’nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona kornere çeldi.

69. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Robinho’nun arka direğe doğru yaptığı ortada Visca dar açıdan şutu az farkla auta çıktı.

77. dakikada Ani gelişen Başakşehir atağında sağdan ceza sahasına sokulan Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

79. dakikada gelişen Alanyaspor atağında N’Sakala’nın soldan ortasında Cisse altıpas çizgisinin hemen gerisinden kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

89. dakikada N’Sakala’nın pasında sol kanattan son çizgiye inen Bammou’nun ortasında Salih kale önünde müsait durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

90 1. dakikada ani gelişen Alanayaspor atağında Djalma’nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cisse sert bir vuruş yaptı ancak top kalenin sağ tarafından auta gitti.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

