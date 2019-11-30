Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 5-0

Süper Lig'in 13’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Ev sahibi Alanyaspor rakibi Ankaragücü’nün karşısında sahadan 5-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.

1’inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ara pasla topu çizgi üzerinde kontrol eden Campos çaprazdan hızla ceza sahasına girdi. Rakibini geçen Campos’un penaltı noktasına yaptığı pasta topla buluşan Bakasetas gelişine sert vurdu. Kaleci Korcan topu kornere tokatladı.

16’ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou’nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan’ın geri pasında tekrar topla buluşan Bakasetas sert vurdu. Defanstan seken top ağlarla kucaklaştı: 1-0.

24’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında Bainano’nun ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos’a topu gönderdi. Hızla kaleye koşu yapan Campos ceza sahası yayından sert vurdu. Top kaleci Korcan’ın sağından geçerek fileleri havalandırdı: 2-0.

39’uncu dakikada gelişen Ankaragücü atağında Alanyasporlu Musa'nın top kaybı sonrasında Canteros'un savunma arkasına attığı pasa çaprazdan Orgill hareketlendi ancak kaleci Marafona kalesinden çıkarak pozisyona izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

Aytemiz Alanyasporumuz 5-0 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) pic.twitter.com/1pcU4HZTXp — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) November 30, 2019

55’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında soldan çizgi boyunca koşu yapan N'Sakala ceza sahasına sokularak topu Bammou'ya aktardı. Bammou topu kontrol edemeyin araya Pinto girdi ve tehlikeyi önledi.

59’uncu dakika Ankaragücü'nde sağ kanattan gelen ortayı ceza sahası içerisindeki Canteros kontrol etti. Topa müdahale eden Alanyasporlu N'Sakala kaleye pas atmak isterken araya Orgill girdi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleci Marafona'dan döndü.

75’inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Efecan rakiplerini geçerek dar açıdan içeri pasladı ancak rakip oyuncu Pazdan son anda araya girerek Bammou'nun ayağındaki topu kornere çeldi.

85’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ köşe direğine yakın noktadan Onur ceza sahasına ortaladı. Burada yükselen Bammou kafasıyla topu indirdi. Topu alan Campos’un geri pasıyla topla buluşan Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

90+2’nci dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza alanına hızla giren Siopis ön çizgiye kadar girdi ve topu yükseltti. İki oyuncunun arasından kale önüne koşu yapan Campos kafasıyla dokunarak topu kaleye gönderdi: 4-0.

90+4’üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Umut’un derinlemesine ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos hızla ceza sahasına girerek kaleciye baş başa kaldı. Kale önüne gelen Campos’un plase vuruşu filelerle buluştu: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.



