Başakşehir'den transfer açıklaması: Satılık futbolcumuz yok

Başakşehir Kulüvü CEO'su Mustafa Eröğüt yaptığı açıklamada, herhangi bir oyuncuları için kedilerine resmi teklif gelmediğini belirtti.

Eröğüt, basında oyuncularıyla ilgili transfer haberleri yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gazetelere baktığımızda her gün farklı bir futbolcumuzun rakiplerimize transfer olduğunu görüyoruz. Transfer döneminde çıkan buna benzer haberlere çok şaşırmıyoruz ancak şunu belirtmek isterim ki adı geçen futbolcularımıza yurt içinden hiçbir kulübün resmi teklifi olmamıştır. Medipol Başakşehir, geçen sezonun şampiyonu ve kurulduğu günden beri Avrupa'da ülkemizi temsil eden yegane takımdır. Bu istikrarı elbette çok değerli futbolcularımız sayesinde sağladık. Her biri bizler için çok kıymetli ve değerli. Medyada konuşulan teklifler gerçeği yansıtmıyor. Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır."

"Çok yorucu bir sezon oluyor"

Süper Lig'deki durumlarıyla ilgili olarak Mustafa Eröğüt, "Bizim için çok yorucu bir sezon oluyor. Sezon başından bu yana üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle şu ana dek hedeflediğimiz noktadan uzak kaldığımızı düşünüyorum ancak lig uzun bir maraton" ifadelerini kullandı.

Fikstür sıkışıklığı nedeniyle haftada iki maç oynamaya başladıklarını dile getiren Eröğüt, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek kötü gidişatımızı sona erdirdik. Önümüzde 24 maç haftası daha var. Galibiyet serisi yakalarsak, yeniden zirve yarışına ortak olacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi şampiyonlukta önemli payı olan futbolcularımız Junior Caiçara ve Martin Skrtel'den de sakatlıkları nedeniyle uzun bir süre daha faydalanamayacağız. Bu nedenle takımımıza katkı sağlayacak futbolcuları aramıza katmak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor'da yabancı futbolcular kazan kaldırdı Süper Lig'de evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da alınan mağlubiyet camiada gerginliğe neden oldu. Mali krizin boy gösterdiği yeşil-siyahlı ekipte maç öncesi 5 futbolcunun alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtarname çektiği öğrenilirken, başkan Ali Çetin de önemli mesajlar gönderdi. Orta saha oyuncusu Aissati'nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA'ya şikayet etti.Denizli'de kazanan KayserisporKongre sinyaliBaşkan Çetin ise yaşananlardan dolayı kongre sinyali verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çetin, "Tüm gücümüzü Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadık, görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık. Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacak, kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerim gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Aslolan Denizlispor'dur" ifadelerini kullandı.Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshettiRecep Niyaz isyan ettiDenizlisporlu futbolcu Recep Niyaz ise karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kulüpte yaşanan saha dışı olaylarına dikkati çeken Recep Niyaz, "Bazı sorunlarımız var. Gözle görülen bir problemimiz var. Futbolcular bu kadar emek verirken artık saha dışındaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Ben burada futbola başladım, burada büyüdüm. Burada ne olup bittiğini çok iyi bilenlerdenim. Çok samimi söylüyorum, bazı problemler çözülmezse her şey için çok geç olacak. 10 yıl sonra Süper Lig'e çıkıldıysa insanlar bunun değerini bilsin. Gerçekten çok sinirliyim. Bazı şeyler çok zoruma gidiyor. Biz de hatalıyız. Futbolcular kazandıkça haklı ama artık insanlar da gerçekleri görsünler. Aramızdan ayrılanlar var, böyle giderse bu daha da artacak. Ne olur artık büyüklerimiz sahip çıksınlar bize. Süper Lig'den düşersek sonu alınamayacak felaketlere sürüklenebiliriz" diye konuştu. Koşukavak transfer istiyorLigde kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alan Denizlispor'da Kayserispor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Yalçın Koşukavak ise kadro derinliğinin oldukça yetersiz olduğunu ve transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Koşukavak, "Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor'un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman, oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak, böyle şeyler yaşanır" dedi.



