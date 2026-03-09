Bayern Münih'ten üst üste 5. galibiyet

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı 4-1 yendi ve arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.
Bavyera ekibinin gollerini Luis Diaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala ve Nicolas Jackson, konuk takımın golünü ise Wael Mohya kaydetti.
Zirve takipçisi Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı 10 kişiyle tamamlayan Köln'de Cenk Özkacar, ikinci devrede oyuna dahil oldu.
Ozan Kabak'ın 90 dakika görev yaptığı mücadelede ise Hoffenheim, deplasmanda Heidenheim'ı 4-2 yendi.
Bayern Münih, 25 haftası geride kalan ligde 66 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 55 ve Hoffenheim 49 puan topladı.