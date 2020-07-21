Belhanda'nın yerine o geliyor

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı da gündemine aldı. Teknik heyetin istediği futbolcu için Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girişimlere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Bakasetas için Alanyaspor’a 2 milyon Euro bonservis teklif edeceği ifade edildi. Galatasaray, 10 numaralı oyuncusu Younes Belhanda’yı yüksek maaşı ve istenilen performansı saha içerisinde gösterememesi nedeniyle sezon sonunda satmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcudan doğacak boşluğu ise Bakasetas ile doldurmanın planlarını yapıyor. Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, Faslı oyuncunun gidişi kesinleştiğinde Bakasetas için girişimleri hızlandıracak. Bu sezon Alanyaspor ile 41 maça çıkan 27 yaşındaki Yunan futbolcu, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Asteras Tripoli altyapısından yetişen Bakasetas, sezon başında AEK Atina’dan 700 bin Euro karşılığında Alanyaspor’a transfer oldu.
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