Belhanda'nın yerine o geliyor

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı da gündemine aldı. Teknik heyetin istediği futbolcu için Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girişimlere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Bakasetas için Alanyaspor’a 2 milyon Euro bonservis teklif edeceği ifade edildi. Galatasaray, 10 numaralı oyuncusu Younes Belhanda’yı yüksek maaşı ve istenilen performansı saha içerisinde gösterememesi nedeniyle sezon sonunda satmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcudan doğacak boşluğu ise Bakasetas ile doldurmanın planlarını yapıyor. Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, Faslı oyuncunun gidişi kesinleştiğinde Bakasetas için girişimleri hızlandıracak. Bu sezon Alanyaspor ile 41 maça çıkan 27 yaşındaki Yunan futbolcu, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Asteras Tripoli altyapısından yetişen Bakasetas, sezon başında AEK Atina’dan 700 bin Euro karşılığında Alanyaspor’a transfer oldu.

Hatayspor'da ses getiren ayrılık iddiası: Şampiyon hoca belirsizliği Birinci ligde şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'da flaş bir ayrılık kararı alındı. Güney ekibinin yönetiminin takımın bir üst lige çıkmasında büyük emeği olan teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile vedalaştığı belirtildi.Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu ayrılık kararının ardından Hatayspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu haline geldi. İddialara göre Güney ekibi, Karabükspor ve Galatasaray'da çalışan Hırvat teknik adam Igor Tudor ve Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü Kurban Kurbanov ile görüşüyor.Altıparmak'tan özel açıklamaKonuyla ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'ne konuşan Mehmet Altıparmak, "Ayrılık iddialarıyla ilgili bir şey yok. Bu konuyla ilgili bana bir şey söylenmedi" ifadelerini kullandı.Hatayspor: "Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır." https://t.co/PMYrARHMn6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 20, 2020