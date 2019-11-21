Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Karius için gerekli girişimleri yapacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Yönetim olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Kocadağ, "3 maçta 3 galibiyet. Konyaspor maçına tamamen konsantre olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası gayet iyi. Hocamız ve Ümraniye’deki hava olumlu. Biz maç maç bakıyoruz. İstanbul’da 6 haftalık bir süreç var. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş kararını verdi: Karius'la devam Milli aranın ardından Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta maçın hazırlıkları sakat olan Dorukhan Toköz haricinde tam kadro yapılacak. Beşiktaş’ta sakatlıklarla boğuşan ve kemik bir kadro yapısı oturtamayan teknik heyetin bu sıkıntısını yönetime ilettiği, 11’de 23 farklı oyuncu deneyen teknik heyetin halen kafasındaki kadroyu netleştiremediği öğrenildi.Beşiktaş’ta milli aranın ardından Dorukhan dışında eksik oyuncu kalmaması planlanırken teknik heyet ideal kadrosunu 12. hafta itibarıyla kurabilecek.Öte yandan siyah-beyazlılar, devre arası transfer dönemine dair çalışmaları da sürdürüyor. Beşiktaş’ta performansından memnun olunmayan Enzo Roco ile yolların ayrılması planlanırken savunma mevkisi için de alternatif bir oyuncu aranıyor.Emre Kılınç çabasıDış transferde, devre arası için forvet ve orta sahaya takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon öncesinde de gündeme gelen Sivasspor’un milli oyuncusu Emre Kılınç’ın tekrar listeye alındığı, futbolcunun devre arasında kadroya katılmasının planlandığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda çalışma yürüttüğü, transferde önceliğinin Emre Kılınç’a verileceği ifade edildi.Karius için Liverpool ile görüşülecekBu gelişmeler yaşanırken kaleci Karius ile yola devam edilme ihtimali de her geçen gün artıyor. Liverpool ile temas kuracak olan yönetim oyuncunun maliyetini düşürerek kadroya katmayı planlıyor.Kanatta tasarruf zamanıÖte yandan Beşiktaş yönetimi kanatlarda tasarrufa gitmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Lens ve Boyd’dan birini elden çıkarmak, yerine ise Nkoudou gibi etkili bir isim almak istiyor.

“Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor”

Transfer sorularına cevap veren Kocadağ, “Şu an futbol ekonomi zirvesindeyiz. Futbol ekonomi zirvesinde de bunları konuştuk. Bütçenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Biz de takımın eksiği nedir onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Hocanın isteği doğrultusunda hangi bölgelere takviye isterse. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimlerle ilgili konuşmak çok yanlış olur. O gelir bu gider diye bir şey yok. Büyük kulüplerde planlamalar daha önceden yapılıyor. Belli isimler üzerinde duruluyor. Netleşmesi tabi ihtiyaç dahilinde olacak. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır” ifadelerini kullandı.





“Kulüp zor dönemlerden geçiyor”

Zor bir süreçte takımın başına geldiklerini anlatan Emre Kocadağ, “Zor bir süreçte başkanımız ve yönetim kurulu olarak bizler bu sürece dahil olduk. Kulüp zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda tabi belli bir yol haritamız vardı, onları uygulamaya aldık. Daha iyi bir şekilde gidiyor diyebilirim” şeklinde konuştu.

"Karius için gerekli girişimleri yapacağız"

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eren Karius’un takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Emre Kocadağ şu ifadeleri kullandı: “Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler.”





“Aboubakar gündemimizde var ya da yok diyemem”

Aboubakar’ın takıma katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kocadağ, “Aboubakar ile ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz” dedi.