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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

12:2425/05/2025, Pazar
IHA
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Macar hakem Ferenc Karako
Macar hakem Ferenc Karako

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ferenc Karako oldu.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında bugün saat 19.00’da oynanacak 5 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı.


Beşiktaş’ın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.


Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR’da da Bersan Duran eşlik edecek.


Günün diğer maçlarında ise VAR’lar şu şekilde:

Başakşehir - Adana Demirspor: Yasin Kol

Konyaspor - Alanyaspor: Jeroen Manschot

Trabzonspor - Samsunspor: Quentin Pirard

Kayserispor - Bodrum FK: Patrick Hanslbauer





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