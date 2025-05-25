Beşiktaş’ın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR’da da Bersan Duran eşlik edecek.