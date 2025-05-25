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Süper Lig'de küme düşen son takım hangisi olacak?

Süper Lig'de küme düşen son takım hangisi olacak?

11:3825/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de küme düşme hattında bugün çok kritik iki maç oynanacak. Alınan sonuçlara göre lige veda eden son takım belli olabilir.

Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor bu sezon Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.

Lige veda edecek son takım ise ya Bodrum FK ya da Alanyaspor olacak. 

Bodrum FK bugün saat 19.00'da Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Alanyaspor da aynı saatte oynanacak maçta TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Ligde son iki maça 36 puanla düşme potasında giren Bodrum FK puan kaybeder, 39 puanla bir basamak üzerinde yer alan Alanyaspor kazanırsa yeşil-beyazlılar Süper Lig'de küme düşen 4'üncü takım olacak. Bodrum yenilirse Alanya beraberlik halinde bile ligde kalmayı garantileyecek.

Bodrum Futbol Kulübü kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Konya'da kayıp yaşamasını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa lige tutunma yarışı son haftaya taşınacak. 

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