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Beşiktaş Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş haberlerini yalanladı

Beşiktaş Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş haberlerini yalanladı

Beşiktaş Kulübü, kadrosuna katacağı iddia edilen Sivasspor’un başarılı oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın bu sezon sözleşmeleri sona eriyor.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın bu sezon sözleşmeleri sona eriyor.

Beşiktaş, Sivasspor’dan transfer edeceği iddia edilen 2 oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın transfer gündemlerinde olmadığını duyurdu.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır."

  • Bu sezon Sivasspor formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, 5 gol 2 asist yaptı. Emre Kılınç ise 13 karşılaşmada 5 gol 5 asist üretti.

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