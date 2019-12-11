Beşiktaş Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş haberlerini yalanladı

Beşiktaş, Sivasspor’dan transfer edeceği iddia edilen 2 oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın transfer gündemlerinde olmadığını duyurdu.
Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır."
- Bu sezon Sivasspor formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, 5 gol 2 asist yaptı. Emre Kılınç ise 13 karşılaşmada 5 gol 5 asist üretti.
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/78qoY34y3K
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/78qoY34y3K— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2019
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