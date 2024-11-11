Beşiktaş eriyor

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. 8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva’nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı. 15'te Serdar Gürler’in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 45+3'te Gedson'un ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy’un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti. 51'de Beşiktaş'ta Joao Mariio, sağ kanattan ceza sahası çizgisinde bulunan Rafa Silva'ya sağ ayak içiyle yerden bir pas verdi. Topla buluşan Rafa Silva, ceza sahası sağından şutunu çekti meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 57’de Joao Mario'nun merkezden sağ kanattan koşu yapan Gedson'a verdiği yerden pasta Gedson, topu sağ kanata taşıyarak ortaladı fakat top savunmaya çarparak kaleci Muhammet'in kucağında kaldı. 69’da Beşiktaş'ta Joao Mario'nun yaydan sağ ayak içiyle vurduğu şut yandan dışarı çıktı. 75’te Duarte ceza sahasının sağından vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti ve karşılaşma golsüz berabere bitti.





Bronckhorst tek hamle yaptı

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü. Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma hattını Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson ikilisine şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, hücum hattında Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'u oynattı.





Musrati 11'de Rashica yedek

Beşiktaş'ta Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 maç sonra 11'de sahaya çıktı. Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra forma giyemeyen Rashica, Başakşehir maçına da kulübe başladı. Kosovalo futbolcu, 66. dakikada ise Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girdi.











