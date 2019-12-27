Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Konuk ekip mücadeleyi 36. dakikadan itibaren 9 kişi oynadı. Beşiktaş'ın galibiyetine 36 yaşındaki Atiba 1 gol 3 asistle katkı verdi ve maçın yıldızı oldu.
Maçtan dakikalar
- 11' Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
- 24' 10 kişi Gençlerbirliği, Ayite'nin attğı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.
- 36' Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, Ljajic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan uyarılan Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterdi.
- 45' İlk yarı sona erdi. (0-1)
- 49' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Atiba'nın pası Vida'nın kafasıyla buluştu. Hırvat stoperin vuruşunu Gençlerbirliği savunması çıkarsa da topun çizgiyi geçmesini önleyemedi. (1-1)
- 60' Atiba'nın pasıyla savunma arkasına sızan N'Koudou, kaleci Ertaç'ın üzerinden aşırttı ve top ağlarla buluştu. (2-1)
- 74' Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşu ağları havalandırdı. (3-1)
- 90+1’inci dakikada Atiba maçın skorunu belirledi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Atiba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti. (4-1)
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.
Mücadelenin yıldızı Atiba
Beşiktaş’ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda önce N’Koudou’ya ardından da Oğuzhan’a yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Caner Erkin’in kullandığı ortada ön direkte kafayı vurarak topu filelere gönderen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı. Bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla gol yollarında da etkili olan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında 2 asist ve 1 golle oynarken, bu sezonki ilk asistlerini de yapmış oldu.
36 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın Gençlerbirliği maçındaki muhteşem performansı
⚽ 1 Gol
🎯 3 Asist
👀 %96.4 pas isabeti
👀 4/4 uzun pas
👀 2/2 hava topu kazanma
👀 2/3 ikili mücadele kazanma pic.twitter.com/DLoaB1ufU8
36 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın Gençlerbirliği maçındaki muhteşem performansı
Victor Ruiz Sivasspor’a karşı yok
- Beşiktaş’ın Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelenin 62. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Victor Ruiz cezalı duruma düştü. Bu sezon 2. haftada oynanan Göztepe, 4. haftada oynanan Gaziantep ve 7. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören ve Gençlerbirliği mücadelesine ceza sınırında çıkan İspanyol savunmacı, gördüğü sarı kartla ikinci yarının ilk maçında Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında takımını yalnız bırakan, Fenerbahçe deplasmanında da yedek bekleyen Ruiz, ikinci yarıya da cezalı olarak başlayacak.
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