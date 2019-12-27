Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Konuk ekip mücadeleyi 36. dakikadan itibaren 9 kişi oynadı. Beşiktaş'ın galibiyetine 36 yaşındaki Atiba 1 gol 3 asistle katkı verdi ve maçın yıldızı oldu.

Maçtan dakikalar

11 ' Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

' Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 24 ' 10 kişi Gençlerbirliği, Ayite'nin attğı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

' 36 ' Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, Ljajic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan uyarılan Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

' Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, Ljajic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan uyarılan Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterdi. 45' İlk yarı sona erdi. (0-1)

49' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Atiba'nın pası Vida'nın kafasıyla buluştu. Hırvat stoperin vuruşunu Gençlerbirliği savunması çıkarsa da topun çizgiyi geçmesini önleyemedi. (1-1)

60' Atiba'nın pasıyla savunma arkasına sızan N'Koudou, kaleci Ertaç'ın üzerinden aşırttı ve top ağlarla buluştu. (2-1)

74' Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşu ağları havalandırdı. (3-1)

90+1’inci dakikada Atiba maçın skorunu belirledi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Atiba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti. (4-1)

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.

Mücadelenin yıldızı Atiba

Beşiktaş’ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda önce N’Koudou’ya ardından da Oğuzhan’a yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Caner Erkin’in kullandığı ortada ön direkte kafayı vurarak topu filelere gönderen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı. Bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla gol yollarında da etkili olan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında 2 asist ve 1 golle oynarken, bu sezonki ilk asistlerini de yapmış oldu.

36 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın Gençlerbirliği maçındaki muhteşem performansı



⚽ 1 Gol

🎯 3 Asist

👀 %96.4 pas isabeti

👀 4/4 uzun pas

👀 2/2 hava topu kazanma

👀 2/3 ikili mücadele kazanma pic.twitter.com/DLoaB1ufU8 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Aralık 2019

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