Beşiktaş'ın hedefi Kodjia

Süper Lig’e kötü başlasa da son haftalarda toparlayan ve zirveye ortak olan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Aston Villa’nın 30 yaşındaki forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.

Hücumda alternatif oyuncu arayan Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın form grafiği ve sakatlık ihtimaline karşı, iyi bir golcüyü takıma katmak istiyor. Kartal’ın, Viktoria Plzen forması giyen Michael Krmencik’i de düşündüğü ancak Kodjia isminin daha çok öne çıktığı ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Haziran ayında sona erecek. Beşiktaş o nedenle, Fildişili oyuncuyu çok cüzi bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak istiyor. Aston Villa’nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.

Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da şu ana dek 24 kez görev alırken bu süreçte toplam 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Aboubakar'a veto

Porto, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar’ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil. Bu yüzden sezon başında Mario Lemina’nın transferini de veto eden teknik heyet, Aboubakar konusunda bir kez daha itiraz etti.