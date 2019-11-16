SÜPER LİG

Beşiktaş'ın hedefi Kodjia

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemini bekliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Aston Villa’nın 30 yaşındaki forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı. Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’ın sağlık raporları ise Kamerunlu’nun transferini askıya aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kodjia'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kodjia'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: ANDREW BOYERS / Reuters

Süper Lig’e kötü başlasa da son haftalarda toparlayan ve zirveye ortak olan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Aston Villa’nın 30 yaşındaki forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.

Hücumda alternatif oyuncu arayan Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın form grafiği ve sakatlık ihtimaline karşı, iyi bir golcüyü takıma katmak istiyor. Kartal’ın, Viktoria Plzen forması giyen Michael Krmencik’i de düşündüğü ancak Kodjia isminin daha çok öne çıktığı ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Haziran ayında sona erecek. Beşiktaş o nedenle, Fildişili oyuncuyu çok cüzi bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak istiyor. Aston Villa’nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.

  • Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da şu ana dek 24 kez görev alırken bu süreçte toplam 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

2016-2017 sezonundan bu yana Aston Villa’da görev yapan Kodjia Bristol City’den 19 milyon 900 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.
2016-2017 sezonundan bu yana Aston Villa’da görev yapan Kodjia Bristol City’den 19 milyon 900 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Aboubakar'a veto

Porto, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar’ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil. Bu yüzden sezon başında Mario Lemina’nın transferini de veto eden teknik heyet, Aboubakar konusunda bir kez daha itiraz etti.

Aboubakar, Porto formasıyla toplamda çıktığı 117 maçta 56 gol kaydetti.
Aboubakar, Porto formasıyla toplamda çıktığı 117 maçta 56 gol kaydetti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyon...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.