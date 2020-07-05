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​Beşiktaş'ın istediği Welinton kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Beşiktaş'ın istediği Welinton kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Transfer dönemiyle birlikte birçok yıldız oyuncunun ismi büyük takımlarla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton aldı. Welinton ile Beşiktaş olmak üzere birçok ekip yakından ilgileniyor. Welinton kimdir? Welinton kaç yaşında? Welinton nereli? Welinton'nın sözleşmesi ne zaman bitiyor? Welinton'ın bonservisi ne kadar? Welinton hakkında bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'ı istiyor.

Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'ı istiyor.

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Welinton'ı kadrosuna katmak istiyor. Sadece Beşiktaş değil, birçok takımda Welinton'ı yakından takip ediyor.

Welinton kimdir?

10 Nisan 1989 yılında Brezilya'da doğan Welinton, futbola Flamengo altyapısında başladı. Ardından Spartak V-kavkaz, Coritiba, Umm Slal, Al Khor ve son olarak Alanyaspor forması giydi. 24 Temmuz 2017 yılında bedelsiz olarak Alanyaspor'a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 karşılaşmada 3 gol kaydetti. 1.81 boyundaki Welinton stoper olarak oynuyor. Aynı zamanda sağ bek olarak görev de alabiliyor.

  • Welinton'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?
  • Welinton'un Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30.06.2023 tarihinde son buluyor. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun güncel bonservis değeri 950 bin euro olarak biliniyor.


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