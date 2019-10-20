Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı ile devam edecek mi?

Beşiktaş’ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009’unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu.

Siyah-beyazlıların yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş için değişimin başladığını ifade ederek, "Bu genel kurulda görev yapan divana, başkanına, tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz" dedi.

Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini ifade eden Çebi, "Abdullah Avcı'nın başarabileceğine inancım var. Ocak ayına kadar tartışmasız olarak devam edeceğim, Türk futbolunun değeridir Abdullah Avcı hocamız. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.