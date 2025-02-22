Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı mesaisi başladı

15:2022/02/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Salih Uçan (solda) ve Emirhan Topçu (sağda)
Salih Uçan (solda) ve Emirhan Topçu (sağda)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılar gün içinde Antalya'ya giderek çalışmalarına burada devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 45 dakika sürdü. Salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kuvvet ve dayanıklılık programının ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.


Beşiktaş, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.


#Antalyaspor
#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Konut kredi ödeme tablosu şekillendi: 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama ekranı