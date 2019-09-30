Bizden birisi Kruse

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse Türkiye ve Türk kültürüne iyice alıştı. İstiklal Marşı’nı ezberlemeye başlayan Alman yıldız Türkçe de öğreniyor. Max Kruse, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Türk olan menajeri Ersin Akan’a İstiklal Marşı’nı öğrenmek ve maçlarda İstiklal Marşı’nı okumak istediğini söylüyor. Bunun üzerine menajer Ersin Akan, Alman yıldıza İstiklal Marşı’nı öğretiyor, birlikte İstiklal Marşı’nı dinleyerek çalışıyorlar.

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Galatasaray'da Ryan Babel, seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti. pic.twitter.com/jEWALprUm4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Eylül 2019

"İstiklal Marşı'nın Türkler için özel bir anlamı var"

Alman yıldız, İstiklal Marşı’nı söylemesiyle ilgili olarak, “İstiklal Marşı’nın Türkler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onlar için özel bir anlamı var. Ben de Türkler için çok anlamlı olan İstiklal Marşı’nı öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye başladım, yakın zamanda daha iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye ve Türk kültürüne de iyice alışan, Türk insanını çok seven Max Kruse Türkçe öğrenmeye de başladı. Türkçe konusunda kendisini daha fazla geliştirmek isteyen Alman oyuncu, Türkçe dersleri de alıyor. Türk dizileri de izleyen Kruse tam bir Ezel hayranı. Boş zamanlarında Türk kültürüne daha iyi adapte olmak için İstanbul’u gezen Alman yıldız Kadıköy’de Salı Pazarı'na gitti, Sultanahmet’te Ayasofya ve Sultanahmet camilerini gezdi. Max Kruse artık içimizden biri gibi hareket ediyor. Fırsat buldukça Türk restoranlarına gidiyor, Türk yemeklerinin tadına bakıyor.

Çayı elinden düşürmüyor

İstanbul’da oldukça mutlu olduğunu belirten Max Kruse, Türk insanının misafirperverliğine de övgüler yağdırıyor. Türkiye’nin kültürünü, insanlarını tanımaktan mutlu olduğunu kaydeden Alman futbolcu, “Türkiye’de ve İstanbul’da büyük bir sevgi görüyorum. Kendimi gerçekten sanki yıllardır burada yaşıyormuş gibi hissediyorum. İstanbul’da kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Burada olmak bana mutluluk veriyor. Türkçemi de daha fazla geliştireceğim” ifadelerini kullandı.

Çayı çok seven Max Kruse kampta çayı bardağını elinden düşürmüyor. Alman yıldız futbolcu kahvaltı ve her yemek sonrası mutlaka çay içiyor.