SÜPER LİG

Bonservisimi verin gideyim

Galatasaray’ın yollarını ayırmak istediği Belhanda, iki seçenek sundu. Faslı oyuncu, ya kalan sözleşmesini tamamlamak ya da bonservisini eline almak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise Belhanda’yı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmanın planlarını yapıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Belhanda

Belhanda

Galatasaray’ın gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Younes Belhanda belirsizliği devam ediyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu bonservisini eline alarak gelecek transferini bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim ile menajeri aracılığıyla görüşen Belhanda, iki seçenek sundu. Faslı oyuncu ya kalan sözleşmesini tamamlamak ya da bonservisini eline almak istiyor. Galatasaray’da yönetim ise Belhanda’yı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmanın planlarını yapıyor. 2017 yılında Dinamo Kiev’de bonuslarla birlikte 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Belhanda için sarı-kırmızılı kulüp en az 5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

4 KUPA KAZANDI

İstanbul’da yaşamaktan memnun olan ve takımdan ayrılmak istemeyen Belhanda için yönetimin bir toplantı daha yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 sezon geçiren Belhanda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Faslı oyuncu lig şampiyonluklarının dışında bir kez Süper Kupa bir kez de Türkiye Kupası kazandı. Tecrübeli orta saha Galatasaray’da ilk sezonunda 3 gol 10 asistlik katkı verdi. 2018-2019 sezonunda 4 gol 10 asistle sarı-kırmızılı kulüpte ikinci şampiyonluğunu kazanan Belhanda, geçtiğimiz sezon 7 gol 3 asistlik performansla sezonu tamamladı.

Omar’a özel izin

  • Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olimpiakos’a veda eden Omar Elabdellaoui’nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, 15 Ağustos tarihinde İstanbul’a gelecek. Avrupa Ligi’nde Olimpiakos ile 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından ise Galatasaray kampına katılacak.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı."Reddedemeyeceğim bir teklif"Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Sağ bekte gözde OmarGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcularOmar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;

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