SÜPER LİG

Bülent Korkmaz Rizespor maçında iddialı: Bu hafta istediğimizi alacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu ve karşılaşmadan istediklerini alacaklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, 10 haftada 11 puan topladı.

Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, 10 haftada 11 puan topladı.

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’de haftalık basın toplantısı yaptı. Ligde 3 haftadır mağlup olduklarını ve bireysel hataların ön plana çıktığını anlatan Korkmaz, "Gençlerbirliği maçını saymazsak, Sivas’ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir ya da yenebilirdik de" ifadelerini kullandı.

Bu haftadan itibaren artık bireysel hata yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak istediklerini kaydeden 50 yaşındaki teknik adam, "İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem istediğimiz oyunu oynarız, hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla, bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.

"Gençlere fırsat verilmeli"

Gençlere verdiği fırsatların devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Bülent Korkmaz, "Biz de ilk futbol oynadığımız zaman gençtik. Yetenekli olan, profesyonel takımda oynama kapasitesinde olan her oyuncuyu oynatırız. Paul bunlardan biri. Geçen sene altyapımızdaydı. Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle birlikte olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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