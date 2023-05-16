|
Spor

Büyükekşi: Akademi konusunda Sivasspor bir adım önde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ’Altyapı Akademileri Projesi’ dahilinde Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükekşi, "Sivasspor’un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde" dedi.

14:31 . 16/05/2023 Salı
IHA
Büyükekşi, altyapı çalışmalarıyla ilgili kulüp yetkililerinden bilgi aldı.

Büyükekşi, altyapı çalışmalarıyla ilgili kulüp yetkililerinden bilgi aldı.

Mehmet Büyükekşi, ’Altyapı Akademileri Projesi’ dahilinde altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Sivasspor ile devam etti.


TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindekiler, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.


"Çok güzel tesisleri var"

Başkan Büyükekşi, Sivasspor’un 3 sezondur üst üste Avrupa’ya gitmesinden dolayı takımı tebrik ederek, Yiğidolar’ın ülke puanına önemli katkılar sağladığını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Akademi Projesi’ni çok önemsediklerini belirten Büyükekşi, "Kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Sivas’a geldik. Sivasspor’un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. Bu güzel tesislerde yetenekli oyuncuları var. Türk milli takımına her yıl çeşitli yaş kategorilerinde 13-14 tane oyuncu veriyorlar. Sivasspor’a hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda başarılar diliyorum. Akademi projesi için de yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde" ifadelerini kullandı.





#TFF
#Mehmet Büyükekşi
#Sivasspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
28. dönem milletvekilleri ne zaman çalışmaya başlayacak?