Büyükekşi: Akademi konusunda Sivasspor bir adım önde

Başkan Büyükekşi, Sivasspor’un 3 sezondur üst üste Avrupa’ya gitmesinden dolayı takımı tebrik ederek, Yiğidolar’ın ülke puanına önemli katkılar sağladığını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Akademi Projesi’ni çok önemsediklerini belirten Büyükekşi, "Kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Sivas’a geldik. Sivasspor’un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. Bu güzel tesislerde yetenekli oyuncuları var. Türk milli takımına her yıl çeşitli yaş kategorilerinde 13-14 tane oyuncu veriyorlar. Sivasspor’a hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda başarılar diliyorum. Akademi projesi için de yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde" ifadelerini kullandı.