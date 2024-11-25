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Çağla Büyükakçay finalde kaybetti

Çağla Büyükakçay finalde kaybetti

14:5425/11/2024, Pazartesi
AA
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Çağla Büyükakçay
Çağla Büyükakçay

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.

Dünya 426 numarası Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.


Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.




#Çağla Büyükakçay
#Santo Domingo
#Dominik Cumhuriyeti

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