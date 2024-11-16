A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta yoluna namağlup devam ediyor. Grubun ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalan milliler, daha sonra İzlanda’yı 2 maçta ve Karadağ’ı iç sahada mağlup etmeyi başarmıştı. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan milliler, Galler karşısında kazanması halinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek ve son maçlar öncesinde adını UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdıracak.





Türkiye-Galler maçı saat 20.00'de başladı ve TV8'den naklen yayınlanıyor.





İlk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdükerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan





Türkiye-Galler maçının canlı anlatımı

1' Hakem Juan Martinez Munuera maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye konuk ekip Galler başladı.

6' Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Arda Güler'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şutu, kaleci Karl Darlow kurtardı.

14' Arda Güler'in kullandığı kornerde, Galler savunması topu uzaklaştırmayı başardı. Dönen topta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından gelişine çektiği şut üstten auta gitti.

25' A Milli Takımımız Yunus Akgün ile gole yaklaştı. Milli oyuncumuzun sol kanattan ceza sahasında şut açısı arayıp sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, son anda Joe Rodon kayarak müdahale etti.

27' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, savunmadan seken top kornere çıktı.

32' Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Yunus Akgün, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.













Galler ile 11. randevu

Türkiye ile Galler tarihlerinde 11’inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 10 karşılaşmada Ay-yıldızlılar 3 kez galip ayrıldı. 3 maç beraberlikle sona ererken, Galler dört karşılaşmayı galip tamamladı. Türkiye, Uluslar Ligi’nin ilk maçında Galler deplasmanından 0-0’lık skorla dönmüştü.





5 isim kart sınırında

A Milli Takımda, aday kadroda olan 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında yer alıyor.





İlk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Haspolat, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.









Futbolseverler 31 bin 856 kişilik stadyumu doldurdu





Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı. Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı. Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.





Sakatlıklar milli takımın peşini bırakmıyor