Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-0

Süper Lig'in 11'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Rize'ye 3 puanı getiren golü 26. dakikada Abarhoun kaydetti.

Mücadeleden dakikalar

14’üncü dakikada Serdar’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

26’ncı dakikada Moroziuk’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının ortasına doğru yönelen topa gelişine vuran Abarhoun’un şutunda top ağlarla buluştu. 1-0.





54’üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası dışına atılan topu Abarhoun kalecisine kafa ile göndermek istedi. Pas kısa kalınca kaleci Tarık cezasahası çizgisini geçerek Blanco’ya faul yaptı ve hakem kaleci Tarık'ı kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.

58’inci dakikada Eren’in ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Zafer direğin dibinden çıkardı.

62’nci dakikada hakem kararlarına saha dışında itiraz eden Çaykur Rizespor Antrenör Yardımcısı Osman Zeki Korkmaz kırmızı kartla tribüne gönderildi.

65’inci dakikada Nazım’ın ceza sahasına gönderdiği topu yarım voleyle kaleye gönderen Mukairu’nun şutunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.

68’inci dakikada ceza sahası çizgisi dışından Aatif’ın kaleye gönderdiği topu Zafer yumruklayarak çıkardı.

70’inci dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Ferhat uzaklaştırdı.

90’ıncı dakikada sol kanattan Doğukan’ın ceza sahasına gönderdiği topta Nazım bekletmeden topu kaleye doğru gönderdi. Kaleciye geçen top ağlarla buluşmak üzereyken çizgi üzerinden Abarhoun topu kafa ile çıkarmayı başardı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.