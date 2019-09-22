Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2

12. dakikada Güray’ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais’in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir’in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Papy Djilobodji’nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar’ın ortasına Mohamed Abarhoun’un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi’nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

52. dakikada Muhammet Demir'in defansın arkasına pasında sol çaprazda Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan solundan filelere gitmekte olan topu uzanarak tokatlamayı başardı.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Scepovic'in göğsü ile indirdiği topa Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

69. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada oyundan çıktıktan sonra Çaykur Rizespor kulübesinde yardımcı antrenörlerle tartışan Diarra sarı kart gördü.

87. dakikada Attamah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.