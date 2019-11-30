Çaykur Rizespor - Konyaspor: 3-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğulcan, 10. dakikada Umar ve 74. dakikada Sasse kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Milosevic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, Konyaspor ise 13 puanda kaldı. Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.



